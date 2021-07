Hilona : la candidate d’Objectif Reste du Monde s’attire les foudres des internautes !

Très active sur Instagram, Hilona vient donc de partager de nouvelles photos. Si certains affichent alors leur admiration, d’autres n’hésitent pas à incendier la très célèbre candidate du programme Objectif Reste du Monde !

Dans la soirée du mardi 27 juillet 2021, Hilona a donc alimenté son feed Instagram d’une nouvelle série de photos inédites. Et le public s’en réjouit ! La star du programme Objectif Reste du Monde prend ainsi la pose dans un restaurant avec une sublime robe noire en dentelle et un petit gilet vert.

De très jolis clichés qui semblent ainsi faire l’unanimité auprès de ses nombreux fans. Ils craquent totalement face à son charme ! Et ils n’hésitent pas à lui faire savoir.

«Tu es incroyable Hilo, vraiment», «Tu es magnifique», « Quelle femme !», «Beaucoup trop belle», «Tellement belle cette femme, une vraie bombe», peut-on ainsi lire dans l’espace commentaire.

Mais si les internautes sont nombreux à la complimenter, ils le sont aussi à la critiquer. Les commentaires négatifs envahissent son dernier post !

«Vielle meuf va«, balance l’un d’eux, «Sinon, quand est-ce que tu vas arrêter de hurler dans tous les épisodes ? Comme dit ton mec : Ta voix devient insupportable», ajoute alors un autre.

On peut aussi lire : «Tu es devenue la plus détestée de France«, «Arrête la télé», ou encore «J’espère que tu as conscience de la merde que tu es dans ‘Objectif Reste du Monde’.«

Comme vous pouvez le constater, celle qui partage la vie du beau Julien Bert fait donc face à un déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Chaque jour, Hilona alimente son compte Instagram de photos toujours plus belles et sexy les unes que les autres. Et les internautes en raffolent !