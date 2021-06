Hilona Gos (Les Marseillais) a annonce une nouvelle surprenante sur les réseaux sociaux

Pas de participation aux Marseillais vs Le reste du monde pour Hilona Gos ! C’est ce qu’a donc annoncé un blogueur sur son compte Instagram. L’ex de Julien Bert semble bien décidé à se reconstruire depuis sa séparation douloureuse.

Il y a quelques semaines, la France entière apprenait que la relation entre Hilona Gos et Julien Bert était au plus mal. Ce dernier est accusé par un blogueur d’avoir été violent envers sa petite copine. Plus encore ! Il l’aurait aussi trompée avec la femme d’un de ses amis.

Le blogueur en question a affirmé que c’est Illan qui lui a balancé toutes les preuves. Il lui aurait donc envoyé une photo qui prouve qu’il a été infidèle. Et une chose est sûre, Hilona Gos ne l’a pas supporté.

D’abord, les deux ex ont tout fait pour qu’Illan ne participe pas aux Marseillais vs Le reste du monde. Mais cette décision a aussi entrainé le retrait de Isabeau, la nouvelle amie (voire plus) d’Illan. Plusieurs candidats ne sont donc pas dans la course.

Le tournage des Marseillais vs Le reste du monde 6 a déjà débuté dans le sud de la France. Et d’après des bruits de couloir, Hilona aurait annoncé qu’elle n’intégrerait pas l’aventure.

C’est donc le compte Instagram @peste.tvr qui a lâché l’info sur son compte Instagram. Celle qui a participé à Objectif Reste du monde ne supporterait pas de voir son ex en train de se rapprocher d’une autre femme :

«Hilona aurait annulé sa participation au tournage des Marseillais vs le reste du monde, car elle n’aurait pas le courage de voir Julien Bert se rapprocher d’autres filles devant ses yeux.»

Mais Julien oserait-il faire du mal ouvertement à la personne qu’il a le plus aimé ? Le doute est présent ! Car les deux ex se respectent énormément. Même si leur relation n’est plus possible aujourd’hui, leurs regards témoignent encore de leur amour, rapporte Mcetv

Après avoir annoncé leur séparation, ils ne se sont jamais dénigrés bien au contraire ! Ils ont révélé que leur histoire était belle, mais qu’elle ne menait plus à rien. Sur son compte Snapchat, Hilona Gos avait donc confié :

«Ça fait toujours de la peine quand une histoire se termine mais il ne faut pas. Il faut prendre les choses comme elles sont. Se dire que des fois dans la vie c’est comme ça. Et c’est juste une histoire qui se termine.»

Alors même si elle n’a pas confirmé ces rumeurs, il semblerait qu’Hilona ne soit pas encore prête à faire la fête dans les Marseillais devant son ex. Elle a besoin de se reconstruire auprès de ses proches et de ses amis. Dans un endroit calme et apaisant.

Il est donc peu probable que sa participation dans les Marseillais vs Le reste du monde arrange la situation. Car le cross n’est autre qu’un endroit rempli de discordes et de clashs. D’autant plus que plusieurs ex de Julien Bert sont dans l’aventure. C’est donc une affaire à suivre…