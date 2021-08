Hilda Dokubo s’adresse aux dames qui étiquettent tous les hommes comme des racailles

L’actrice vétéran Hilda Dokubo s’est adressée à des femmes qui qualifient toujours tous les hommes d’ordure à cause de l’erreur que quelqu’un a commise en leur demandant ce qu’ils voulaient que les mères ressentent.

Hilda Dokubo qui semble ne pas aimer l’étiquette tous les hommes sont des racailles a demandé comment ces dames veulent que les femmes nourrissent ces hommes pour qu’ils se sentent tout en faisant de leur mieux et savent très bien qu’ils ne sont pas des racailles comme le disent certaines femmes.

Selon elle, certaines mères n’ont que des enfants de sexe masculin et elles ont fait de leur mieux pour les élever, puis certaines femmes les traiteront de racaille simplement à cause de ce qu’un autre homme a fait à elle ou à un de ses amis.

Hilda Dokubo a ajouté que le fait que quelque chose n’ait pas fonctionné entre vous et un gars ne signifie pas que cela ne fonctionnera pas entre une autre femme et ce même gars, donc étiqueter tous les hommes comme de la racaille juste à cause de cela est inapproprié.

Hilda Dokubo a ensuite déclaré que pour autant que vous le sachiez, le problème vient de vous, la dame, et non de l’homme, mais simplement parce qu’il a mis fin à la relation à cause de quelque chose que vous avez fait, vous avez maintenant qualifié tous les hommes de racaille, ce qui n’est pas juste.

Hilda Dokubo a clairement indiqué que c’était son opinion, mais c’est un fait parce que ce qui n’a pas fonctionné pour quelqu’un peut fonctionner pour un autre et pour autant que vous le sachiez, vous, la dame, êtes en faute, donc qualifier tous les hommes d’écume n’est pas du tout correct.