Harvey Weinstein plaide non-coupable des faits qui lui sont reprochés à Los Angeles

L’ex producteur de cinéma Harvey Weinstein a plaidé non coupable mercredi 21 juillet, devant un tribunal de Los Angeles, des 11 accusations d’agressions sexuelles et de viols qui pèsent sur ses épaules.

L’homme de 69 ans a été transféré mardi 20 juillet de sa prison de Wende dans l’État de New-York, où il purge depuis 2020 une peine de 23 ans pour agressions sexuelles et viols. Il doit cette fois-ci répondre dans la capitale californienne de nouvelles accusations.

Cinq femmes accusent l’ancien magnat du cinéma de les avoir agressées ou violées dans des hôtels entre 2004 et 2013. Le producteur de «Pulp Fiction» encourt jusqu’à 140 ans de prison, en plus de sa condamnation new-yorkaise et a choisi de nier les faits, affirmant comme il l’a fait à New-York que ses victimes étaient consentantes.

Des accusations «pas crédibles» selon son avocat

Après qu’un avocat se soit exprimé au nom de l’ancien titan de Hollywood, dont les films ont reçu plus de 300 nominations aux Oscars et raflés 81 statuettes, le juge Sergio Tapia a enregistré la déclaration de non-culpabilité d’Harvey Weinstein, présent dans la salle d’audience dans un fauteuil roulant et vêtu d’une combinaison marron.

Ces allégations ne sont «pas prouvées, pas crédibles et non fondées», a assuré à la presse son avocat Mark Werksman mercredi, plaidant qu’il n’existait aucune preuve médico-légale ou de témoin crédible pour les étayer.

Une santé fragile mise en avant

L’avocat d’Harvey Weinstein a aussi réclamé que trois des accusations qui figurent dans l’acte d’inculpation soient abandonnées, en raison de l’expiration du délai de prescription.

Assurant enfin que son client souffrait d’une «condition physique qui s’est dégradée», il a demandé à ce que son client bénéficie d’une évaluation médicale, ce que le juge californien a accordé.

Les avocats du magnat déchu du cinéma avaient déjà plaidé pendant des semaines contre son transfert à Los Angeles, notamment pour raisons médicales, affirmant qu’il «risquait de perdre la vue».

Au total, plus de 90 femmes – dont Angélina Jolie, Gwyneth Paltrow et Rosanna Arquette – accusent l’homme qui est à l’origine de la vague mondiale de prise de paroles impulsée sur les réseaux sociaux par le hashtag #MeToo.

Mais tenir un second procès dans la ville qui abrite le centre névralgique du 7e art est essentiel pour les victimes, a martelé l’avocate de plusieurs d’entre elles, Gloria Allred.

«Il n’y a eu jusqu’à présent aucun accès à la justice pour les personnes qui affirment être des victimes» à Los Angeles, a insisté mercredi celle qui défendait déjà plusieurs des victimes de Weinstein à New York.

À la fin de l’audience, au cours de laquelle un Harvey Weinstein au teint très pâle est resté assis en silence, menotté à sa chaise, le juge a souhaité «bonne chance» à l’ancien producteur. La prochaine audience est prévue le 29 juillet.

Avec AFP