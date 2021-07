Harry Kane a repris la défaite et a laissé un message dur qui a choqué tout le monde

L’attaquant anglais a admis que c’était un coup dur de perdre contre l’Italie aux tirs au but et de terminer deuxième à l’Euro 2021.

Si proche et en même temps si loin, c’est ainsi que l’Angleterre l’a vécu après avoir perdu la finale du Championnat d’Europe face à l’Italie aux tirs au but. L’une des pièces les plus importantes de «Les Trois Lions» était Harry Kane.

L’attaquant de Tottenham a fait des déclarations à la presse après la défaite qu’ils ont subie contre ‘Azzurri et a estimé que, malgré tout, ils sont sur la bonne voie.

«Je n’aurais pas pu donner plus. Les garçons n’auraient pas pu donner plus. Les pénalités sont le pire sentiment au monde lorsque vous perdez. Ce n’était pas notre soirée, mais c’était un tournoi fantastique et nous devrions garder la tête haute. Bien sûr, ça va faire mal maintenant et pendant un certain temps, mais nous sommes sur la bonne voie», a déclaré l’attaquant anglais.

Harry Kane a souligné la possession de l’Italie, mais a estimé que son équipe avait plus de contrôle dans le match : «Nous avons joué contre une très bonne équipe. Nous avons pris un départ parfait et ils avaient le ballon, mais nous le contrôlions, ils n’avaient pas beaucoup d’occasions. Son moment est venu avec le coup de pied arrêté. Nous nous sommes améliorés en prolongation et nous avons eu une chance. Alors les pénalités sont des pénalités. On a tout donné, mais ce n’était pas notre soirée», a déclaré le ‘Citoyen’.

«Il faut garder la tête haute», c’est ainsi que l’a vu l’attaquant des Spurs, qui a également souligné que le tournoi était bon pour l’Angleterre. Son nouvel objectif est la Coupe du monde Qatar 2022.

«N’importe qui peut rater un penalty. On gagne ensemble, on perd ensemble. Nous allons apprendre et grandir à partir d’ici. Cela nous donnera plus de motivation pour la Coupe du monde l’année prochaine», a déclaré Harry.

«Nous devrions être très fiers en tant que groupe de ce que nous avons accompli. Nous voulons toujours gagner, donc ça va faire mal pour le reste de notre carrière, mais c’est le football», a conclu Kane.