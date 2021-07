Haïti : le premier ministre annonce l’assassinat du président Moïse par un commando armé

J’étais jeune, étudiante de premier cycle et âgée de 17 ans lorsque j’ai rencontré l’amour de ma vie. Après que nous nous soyons fréquentés pendant six mois, il a demandé à voir mes parents, je l’ai emmené pour les présentations et mes parents ont approuvé notre relation.

Nous nous sommes mariés exactement un an après notre première rencontre. Nous nous aimons beaucoup, j’étais fière de moi et de la formation que mes parents m’avaient donnée alors que j’épousais mon mari étant vierge.

J’ai eu peur de la première nuit, mais à ma grande surprise, rien d’intime ne s’est passé. Nous avons mangé le poulet, prié, fait des blagues sur différentes choses et nous nous sommes endormis. C’est ce qui s’est passé continuellement pendant deux semaines. J’étais naïve et je pensais que tout allait bien.

Trois semaines après, il m’a dit qu’il voulait que je me concentre sur mes études pour que je puisse continuer à le rendre fier, ainsi que mes parents, du résultat après l’examen, c’était ses raisons pour ne rien avoir d’intime ensemble.

J’ai souri et dit: c’est bon, dans ma tête, je pensais et louais Dieu qu’il m’ait béni avec un homme bon.

Deux ans plus tard, j’étais toujours vierge chez mon mari, pas une fois, j’ai trompé mon mari. À l’école, je dois faire face à la tentation.

Même si je suis naïve, je connais le sens de l’engagement et, par-dessus tout, il est le seul homme que j’aime, je ne me verrai jamais tromper mon mari. Je crois que j’ai pu tenir longtemps parce que je ne savais pas ce que cela signifiait d’avoir des relations sexuelles.

Après trois ans, les parents ont commencé à nous poser des questions sur le fait que nous n’avons pas d’enfants , ignorant que mon cher mari ne m’a jamais touché et que je suis toujours vierge. Cela fait cinq ans que nous sommes mariés, pas de sexe, pas même pour une fois.

Je vais vous parler maintenant, la grande histoire est que l’amour de ma vie est gay, et pas seulement gay, mais sa vie de gay est sous la forme d’une secte secrète, et la règle est que vous épousez une vierge et vous ne couchez pas avec elle pendant 8 ans, et après il couchera avec un cochon pendant une semaine avant de pouvoir commencer à faire l’amour avec sa femme.

Mon mari bien-aimé m’a raconté cela en pleurant il y a 6 mois! J’aime tellement cet homme que je ne pense pas pouvoir le laisser à un autre homme. Je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi s’il vous plaît. Je perds la raison.