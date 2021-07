Hailey Baldwin : la femme de Justin Bieber ultra fière du succès de Billie Eilish !

Très active sur les réseaux sociaux, Hailey Baldwin n’hésite pas à donner de la force à ses amis. Lors du lancement de Tequila 818 de sa meilleure amie Kendall Jenner, la chérie de Justin Bieber en avait fait profiter ses fans.

En cette fin de semaine, c’est Billie Eilish qu’Hailey Baldwin a décidé de mettre en lumière sur la Toile. Ce vendredi 30 juillet, la femme de Justin Bieber a partagé une nouvelle photo en Story de son compte Instagram.

Elle a dévoilé le hit de la chanteuse «Happier Than Ever». Mais ce n’est pas tout. En légende de sa photo Instagram, la jolie blonde a aussi fait une adorable déclaration d’amour à l’artiste. Elle a écrit : «Love you Billie Eilish».

A traduire par «Je t’aime Billie Eilish». Une chose est sûre, elle est totalement fan de la jeune femme. D’ailleurs, l’artiste était d’ailleurs une immense fan de son mari. Elle adorait toutes ses chansons et avait beaucoup d’amour pour lui.

Dans son documentaire Billie Eilish : The World’s a Little Blurry, elle avait avoué qu’elle vouait un incroyable culte à Justin Bieber. Ce dernier représentait vraiment tout pour elle, au point que sa maman s’inquiétait.

La chanteuse avait expliqué : «Je me souviens donc pleurnicher dans un coussin. Car je pensais que je ne pourrais jamais ressentir autant d’amour pour une autre personne«. Sa maman avait aussi confié : «Elle était malheureuse».

Lorsque Justin Bieber a contacté Billie Eilish pour qu’ils collaborent ensemble sur Bad Guy, sa maman était la plus heureuse. Elle a d’ailleurs déclaré dans le documentaire : «Elle pleurait toute la journée sur ses chansons«.

La maman de Billie Eilish a aussi poursuivi : «Et puis maintenant, c’est lui qui chante ses chansons«. Dans une interview accordée à James Corden, la chanteuse avait aussi fait des confidences sur Justin Bieber.

Elle a expliqué : «Honnêtement pendant tout le weekend, je disais donc à tout le monde : ‘Ne me faites pas de surprise avec Justin Bieber. Je ne peux pas. Je n’arriverais plus à faire le concert si ça se passe‘».

La chanteuse a aussi ajouté : «J’étais donc au concert d’Ariana Grande, j’étais là à regarder. Je profitais. Et je l’ai vu immédiatement. Lui il n’a pas bougé, il me regardait juste avec ses yeux. Et j’ai perdu la tête».

De son côté, Justin Bieber éprouve beaucoup de sympathie pour l’artiste. Lors d’un entretien avec Zane Lowe, il avait donné des infos au sujet de leur belle amitié. Il avait affirmé : «Si elle a besoin de moi, je serai toujours là pour elle», rapporte mcetv.fr.

Le chanteur avait aussi déclaré avec beaucoup de bienveillance : «Je veux la protéger. Elle me touche. Et je l’admire énormément». Désormais, Billie Eilish a noué une belle amitié avec le jeune homme. Mais ce n’est pas tout.