Hailey Baldwin : la femme de Justin Bieber était très sexy en compagnie de Kendall Jenner (photos)

Kendall Jenner et Hailey Baldwin ont profité de vacances entre filles. La femme de Justin Bieber était très sexy en compagnie de la petite sœur de Kim Kardashian.

En juin dernier, Hailey Baldwin et Kendall Jenner ont donc posé leurs valises à Cabo San Lucas, au Mexique. Une chose est sûre, c’est que les deux stars ont passé un séjour au top.

Les photos Instagram sont d’ailleurs nombreuses à le prouver. Une source anonyme raconte la routine des jeunes femmes à E! News.

D’après un témoin interrogé par le magazine people E! News, Kendall Jenner et Hailey Baldwin «se sont beaucoup amusés pendant leurs vacances entre filles.»

Selon ses informations, «elles avaient une piscine privée dans leur chambre et passaient le plus clair de leur temps à se prélasser et à prendre des photos.»

Mais ce n’est pas tout ! «Leur chambre donnait directement sur la plage et elles pouvaient facilement courir sur le sable et profiter de la mer si elles le voulaient.»

Ce dernier ajoute aussi que la femme de Justin Bieber et sa copine ont également passé du temps sur un yacht. Sur celui-ci elles «se sont allongées en bikini, ont déjeuné et (…) sauté du bateau pour se rafraîchir«.

En bref, un séjour fantastique qui a d’ailleurs fait le buzz sur les réseaux sociaux. En effet, la meilleure amie d’Hailey Baldwin a fait l’unanimité en dévoilant l’un de ses bikinis sur Instagram.

De son côté, l’épouse de Justin Bieber était plus sexy que jamais. Sur le bateau, elle a été aperçue une bouteille de Drink 818 à la main.

La preuve que, même pendant les vacances, la fille de Kris Jenner fait profiter ses amis de sa délicieuse boisson !