Hailey Baldwin : comme son homme Justin Bieber, elle adore donner des leçons de style !

Ce n’est un secret pour personne, Hailey Baldwin est devenue une véritable icône en matière de mode. Comme son chéri Justin Bieber, la jolie blonde est férue des ensembles larges. La reine du style, c’est bien elle. Prenez-en note !

À ce jour, Hailey Baldwin est l’un des mannequins les mieux payés du moment. Au même titre que les sœurs Hadid ou même Kendall Jenner, elle peut se vanter d’avoir une incroyable popularité dans les médias, mais aussi sur la Toile.

Grâce à son image, le top model fait d’ailleurs des partenariats avec les plus grandes marques. Et c’est souvent elle qui rafle la Une des magazines les plus prestigieux.

En tout cas, son parcours inspire autant qu’il intrigue. Native de l’Arizona, la chérie de Justin Bieber a grandi dans une famille d’artistes. Nombreux sont les membres qui ont percé dans le monde du 7ᵉ art.

Pour autant, la jeune femme n’a jamais voulu surfer sur la popularité des siens pour réussir dans le mannequinat. «Je veux tout faire par moi-même sans que mon nom soit un facteur. J’essaie de m’en éloigner», a-t-elle livré pour Grazia en 2016.

Avant de devenir top model, sachez que la star voulait avant tout devenir danseuse étoile. Mais une vilaine blessure a mis fin à son rêve.

«Danser me manque beaucoup, quand je regarde un ballet je pleure parce que ça me manque tellement», a-t-elle avoué pour «Glamour» la même année.

En tout cas, la jolie blonde semble à ce jour très épanouie dans sa carrière de mannequin. Comme son homme Justin Bieber, elle adore donner des leçons de style !

Eh oui, vous l’avez surement remarqué, mais Hailey Baldwin alterne les looks avec brio. Quoi qu’elle porte tout lui va. Et le mannequin ne connait pas les fashion faux pas !

Dernièrement, elle a d’ailleurs remis au goût du jour les croc-tops et les cyclistes. Outre cela, la fille de Stephen Baldwin aime avant tout arborer des tenues XXL. Un peu comme son mari, Justin Bieber !

Entre les vestes, les chemises, ou même les tee-shirts, l’acolyte de Kendall Jenner en porte à toutes les sauces. Son credo ? Montrer que l’on est habillé.e sans en faire trop. Et ça marche !

Le must have à posséder de toute urgence reste l’incontournable blazer oversize. Branché et intemporel, vous allez faire des envieux et attirer tous les regards avec cette pièce de choix.

C’est d’ailleurs Lady Diana qui a popularisé ce sublime modèle dans les années 90. Icône qu’affectionne tout particulièrement l’épouse de Justin Bieber !

«J’ai eu la chance de participer à un shooting photo pour le numéro 1000 de Vogue Paris, inspiré par les photos de Lady Diana prises par les paparazzis. C’est quelqu’un dont je m’inspire beaucoup : j’aime les silhouettes effortless, porter des pièces sportswear et miser sur le confort avant tout (…)«, a précisé la star pour «Vogue.

Et de préciser aussi : «Je reste un bébé des Nineties : j’aime les mannequins, la musique, les films, le style des années 90». On adore !