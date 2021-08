Haaland le successeur de Kylian MbappÃ© ? Dortmund envoie un message fort au PSG !

Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zork, a répondu aux informations selon lesquelles le Paris Saint-Germain devrait payer 200 millions d’euros en échange d’Erling Haaland.

«Dortmund est un club de football et non une banque. Notre position sur Haaland est claire et n’a pas changé», a déclaré Zork. Vendredi, le directeur du Paris Saint Germain a rencontré Mino Raiola, l’agent de l’attaquant du Borussia.

Selon la presse allemande, Dortmund a confirmé qu’ils étaient toujours déterminés à garder Haaland, 21 ans, dont le contrat avec le club expire en 2024, et qui a marqué un but dans le temps additionnel vendredi pour donner à son équipe une victoire 3-2 sur Hoffenheim.