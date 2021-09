GuinÃ©e â€“ Maroc : la rencontre menacÃ©e par une tentative de coup dâ€™Etat Ã  Conakry

Une tentative de coup d’Etat est en cours dans la capitale guinéenne Conakry avec la prise d’assaut par un groupe armé du palais présidentiel, résidence du chef de l’Etat, Alpha Condé.

Cet événement hypothèque fortement la tenue de la rencontre Guinée – Maroc, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 et qui doit se jouer demain (18h) au Stade Général Lansana Conté de Nongo.

La sélection marocaine confinée dans son hôtel

Selon L’Equipe qui cite une source proche d’un joueur de la sélection marocaine : «les Lions de l’Atlas sont confinés dans leur hôtel et en sécurité, mais on pu entendre les tirs. La délégation marocaine, guidée par son sélectionneur Vahid Halilhodzic, chercherait désormais à rentrer au Maroc au plus vite».

Dix joueurs évoluant en France sont concernés par ce match Guinée – Maroc. Il n’y a pas encore eu de communiqué de la part de la CAF et de la FIFA.