Grand P profite de son séjour, pour rencontrer certaines personnalités au Cameroun

Sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna a lâché une phrase laissant penser qu’il ne serait pas contre coucher avec Kelly Vedovelli.

Et si Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli se trouvaient en couple ? C’est la folle rumeur qui circule depuis quelques jours. La «faute» à une phrase de l’animateur de TPMP à l’égard de la jolie blonde. Il n’en fallait pas moins pour affoler les twittos.

De l’argent pour coucher ?

Combien seriez-vous prêt à débourser pour coucher avec quelqu’un ? C’est la question que se sont posés les chroniqueurs de Baba il y a quelques jours. Le trublion du PAF lançant les hostilités en citant Benjamin Castaldi et Danielle Moreau.

En effet, l’animateur de TPMP demandait si pour 1 million d’euros, l’ancien présentateur de Secret Story pouvait coucher avec elle. Ce à quoi il répondait sans hésiter «oui» ! Tout comme Matthieu Delormeau d’ailleurs, qui donnait son aval.

Ce dernier, précisant toutefois qu’il ne donnerait pas 1 euro pour coucher avec Raymond. La raison faisant éclater de rire le plateau. «Je ne vais pas payer pour coucher avec un moche.» Lançait-il dans l’émission avant de suggérer une idée.

Tout le monde sait qu’il a le béguin pour Cyril Hanouna. C’est pourquoi, il annonçait qu’il était prêt à dépenser 100 000 euros pour lui. Cette somme étant destinée à passer une nuit avec le célèbre animateur. Des avances qui n’ont pas trouvé preneur.

En effet, l’animateur de TPMP refusait la proposition de son chroniqueur. Peut-être parce qu’il avait d’autres idées en tête ? Car oui, quelques secondes plus tard, l’animateur de C8 faisait savoir par qui il était intéressé.

Ou du moins, pour qui il pourrait débourser une somme folle. Et comme vous vous en doutez, Baba parlait de Kelly Vedovelli. Sauf que celle-ci ne semblait pas vraiment prête à accepter le deal à en croire sa réaction après cette annonce.

Kelly Vedovelli de tpmp en couple avec Cyril Hanouna ?

«Pour 100 millions, pour tout le monde, c’est non. Sauf Kelly, bien entendu». Lâchait Baba. Celle ayant tourné dans le clip de Bella faisant alors savoir : «Dommage, je ne les ai pas ! (…) Mais est-ce que vous vous les avez» ?

La chroniqueuse de TPMP ajoutant ensuite : «est-ce que vous avez 100 millions ? Je n’ai pas encore accepté, mais je veux savoir si vous les avez avant de m’avancer !» L’animateur faisant semblant de faire quelques calculs.

Et après quelques secondes, avouait qu’il n’avait pas la somme nécessaire. Toutefois, cette phrase lâchait a fait réagir les twittos. Ces derniers prenant d’assaut le réseau social pour savoir s’ils avaient bien compris l’allusion qui venait d’être faite.

«Je rêve ou Cyril vient d’avouer à demi-mot qu’il était avec Kelly ?» Faisait savoir un premier. Alors qu’un deuxième lâchait : «je rêve ou il y a eu quelque chose d’assumé envers Kelly ? On a confirmation que Hanouna est avec Kelly vu la phrase de Matthieu».

D’autres balançant ensuite : «c’est un aveu. C’est de plus en plus flag. Vue Cyril Hanouna et Kelly à Deauville. Ils ne le cachent plus. A ce niveau, faut un aveu les gars». Relevaient nos confrères de Melty. Nous ne savons donc pas si les deux membres de TPMP sont en couple. Mais tout porte à croire que oui.