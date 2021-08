Grand P : le chanteur s’affiche maintenant avec des «Têtes de morts» !

Depuis l’annonce de sa séparation avec Eudoxie Yao, Grand P tente par tous les moyens de reconquérir le cœur de sa bien-aimée. Le chanteur enflamme la toile.

Grand P a même fait des vidéos dans lesquelles, il demandait pardon à sa dulcinée espérant que celle-ci revienne auprès de lui. Il semble fort et bien que Eudoxie Yao a déjà fermé la page Grand P.

Toutefois, depuis quelques jours, le nouveau look de Grand P ne passe pas inaperçu. Qu’est-ce qui a pu causer ce nouveau look du célèbre chanteur guinéen ?

Pour certains internautes, le nouveau look de Grand P est dû à sa séparation avec Eudoxie. Comme le disent les ivoiriens, Grand P a eu goumin.

Grand P s’affiche maintenant avec des cheveux teints en jaune, une canne et des bijoux ornés de tête de mort. Toutefois, ce look suscite des milliers de questions chez les internautes. L’ex-fiancé serait-il membre d’une secte occulte ou ne serait-ce qu’un buzz pur et simple ?