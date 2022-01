Grand P : la star vient d’être mise en garde par les sénégalais

Exubérante dans ses clips et ses chansons, Aya Nakamura l’est beaucoup moins lorsque cela concerne sa vie privée. Elle décide de faire une surprise pour ses fans. On vous en parle plus.

Il y a deux semaines, la chanteuse avait créé la surprise en annonçant la naissance de son deuxième enfant, une petite fille, alors que personne ne savait qu’elle était enceinte.

Dans la foulée, l’interprète de Pookie avait également officialisé l’identité du père, le producteur Vladimir Boudnikoff, qui partage sa vie depuis de longs mois.

Et depuis ? Plus rien. Aya Nakamura n’a même pas révélé le prénom de sa petite fille. Mais pour ses fans les plus assidus, elle a tout de même réservé un joli cadeau en postant, en story Instagram, une photo de ses deux filles réunies. On y voit Aïcha, sa fille aînée âgée de 4 ans, caresser tendrement la joue de sa petite sœur.

Déjà, lors de sa première grossesse, Aya Nakamura avait souhaité garder le secret le plus longtemps possible, mais pour des raisons différentes. Peu connue à l’époque, elle venait tout juste d’être repérée par une grande maison de disques et craignait de ne pas être signée.

Ce n’est donc que sept mois plus tard, alors qu’elle avait signé son contrat, qu’elle a finalement annoncé la bonne nouvelle. La suite lui a donné raison puisqu’elle parvient aujourd’hui à mener de front une belle carrière professionnelle et une vie de famille épanouie.