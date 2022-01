Grand P : la star reçoit en visite le gouverneur de la ville de Kinshasa

Invité ce vendredi à l’émission Life Week-end, le chanteur franco-ivoirien Vegedream s’est prononcé pour la première fois sur ses relations avec la belle Emma Lohoues.

Vegedream à propos d’Emma Lohoues «ce qui nous lie, c’est un peu plus que de l’amitié»

Le rapprochement qui a été constaté ces derniers jours entre Vegedream et Emma Lohoues a laissé de nombreux internautes croire qu’il existe une relation amoureuse entre nos deux célébrités.

Répondant aux questions de l’animatrice Konnie Touré, l’enfant de Gagnoa a expliqué comment il a connu l’ex-copine de feu Dj Arafat.

«Emma Lohoues, c’est depuis 2016 lors de ma première venue en Côte d’Ivoire, elle a toujours été là depuis le départ. Je n’étais même pas encore bien connu qu’on se parlait déjà (…) On s’est rencontré sur les réseaux, sur Facebook, il y a souvent des trucs qui te disent que ton âme sœur, c’est telle personne, et Facebook m’a montré que mon âme sœur, c’est Emma , moi je ne la connaissais pas … et ça m’a interpellé, je lui ai envoyé, on a rigolé et c’est de là que tout est parti, on a commencé à parler et on ne s’est plus jamais lâché», a révélé Vegedream.

«C’est quelqu’un de super important, à qui je me confie beaucoup, à qui je demande beaucoup de conseils, en dehors de tout ce qui peut tourner sur la toile, c’est quelqu’un de très pragmatique, d’intelligent, qui réfléchit beaucoup, c’est quelqu’un de qui je suis super proche», a-t-il ajouté.

Poursuivant, Vegedream a également dévoilé la nature de sa relation avec l’actrice ivoirienne. Franchement on est proche, comme des adultes, on est proche. Ça tourne beaucoup autour du fait que vous êtes ensemble, il y a eu une dot … non on est proche, c’est tout. Je ne sais pas de quoi demain est fait, mais on est super proche.

Ce qui nous lie, c’est un peu plus que de l’amitié, ça va au-delà de l’amitié, mais ça ne dépasse pas certaines choses. J’ai ma vie en France, elle a sa vie içi (…) ça nous amuse de voir que les gens pensent qu’on n’est en couple, en vérité, nous même, on y pense pas. Non on n’est pas marié a-t-il expliqué.

Concernant les images de cette fameuse dot qui ont fuité sur la toile , Vegedream a précisé qu’il s’agit d’une surprise qui sera bientôt révélée.