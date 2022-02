Grand P : j’ai tout fais pour Eudoxie Yao, maintenant elle…

Accusé de viols par plusieurs femmes, Ary Abittan est au coeur des polémiques depuis plusieurs mois. Et alors que certaines personnalités ne veulent pas y croire, d’autres préfèrent déserter l’entourage de l’acteur. C’est qu’a confié Claudia Tagbo dans les colonnes de Gala, jeudi 17 février 2022.

En octobre dernier, le destin d’Ary Abittan basculait. Selon le parquet de Paris, «une connaissance avec qui [l’acteur] des relations régulières» avait porté plainte à son encontre. Cette dernière, âgée de 23 ans, accusait l’acteur de l’avoir violée.

Des faits graves qui avaient valu à l’humoriste une mise en examen pour viol et un placement sous contrôle judiciaire depuis le mardi 2 novembre 2021.

Un ami toujours présent malgré les épreuves

Mais face à ce terrible événement, Ary Abittan pouvait compter sur le soutien de plusieurs de ses amis. Notamment, Claude Lelouch. Alors que certaines personnalités du cinéma français avaient décidé de lui tourner le dos, le réalisateur avait, quant à lui, refusé de tirer un trait sur son amitié avec le père de famille.

Samedi 15 janvier dernier, malgré les critiques de certaines personnes, celui- ci avait manifesté son refus de couper l’accusé au montage dans les colonnes du Parisien.

Lors de cette interview accordée à nos confrères du Parisien, ce dernier avait confié : «Évidemment, les décideurs nous ont dit qu’il fallait changer. On m’a dit : ‘La télé n’achète plus de films avec Ary Abittan’. Je ne vais pas écouter ces choses-là. Je suis un ami fidèle. Mes amis peuvent compter sur moi quand ils vont mal. En ce moment, ce qu’Ary vit, c’est un cauchemar. S’il a fait des conneries, il faut qu’il soit sanctionné. Mais l’amitié, c’est un mot qui a un sens. Donc il n’est pas question que je coupe une scène».

Des avis mitigés

Cependant, Claudia Tagbo, qui avait collaboré avec Ary Abittan à de multiples reprises, n’est pas du même avis. Dans un entretien accordé à Gala, jeudi 17 février 2022, l’artiste est revenu sur cette affaire qui touche de plein fouet le cinéma français. «Comme tout le monde, j’étais abasourdie», a-t-elle expliqué.

Mais «en tant que femme, c’est la phrase de la victime qui aura beaucoup plus de résonance dans mon oreille», a indiqué la comédienne. Et cela, «même si [elle] connaî[t] l’autre partie». «Je ne suis pas dans l’affaire et je ne sais pas ce qui s’est passé. J’espère que les deux vont bien et vont se retrouver pour pouvoir s’expliquer. La justice est là, ce n’est pas moi. On ne doit pas juger», a conclu cette dernière. Pour rappel, Ary Abittan reste présumé innocent dans cette affaire.