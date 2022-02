Grand P a franchi la bas de 6 millions de followers sur Facebook

Emma est depuis quelques moments au centre des attentions sur les réseaux sociaux. La satr envoie un message aux jeunes filles.

À la fois actrice, businesswoman et influenceuse, Emma Lohoues fait partir des femmes les plus puissantes de la Côte d’Ivoire et les plus influentes en Afrique.

La jeune femme qui se fait appeler «Femme Alpha» fait à chaque fois passer des messages féministes, pour donner le pouvoir aux femmes du monde entier surtout en Afrique.

D’après elle, pour réussir dans la vie, il faut que les jeunes filles se battent et fassent le bon choix. Dans ces conseils, elle déclare pour dire «Moi que vous voyez aujourd’hui là, j’ai eu à travailler dans des instituts ; j’ai eu à être insultée par des patrons… Pour être actrice, je ne suis pas passée par la petite porte ; j’ai eu à me faire insulter, ridiculiser et rejeter dans des castings. J’ai eu un petit magasin avant d’avoir un institut de beauté et là, je pense que je n’ai encore rien fait».

Elle ajoute encore à cela «Arrêtez de tendre la main. Bougez-vous ! C’est de petit boulot à petit boulot qu’on arrive à ce dont on a toujours rêvé. Pour réussir, il faut faire preuve d’abnégation, de courage ; d’échec en échec, on finit par réussir». Des points de vue qui sont suivis à la lettre la plupart temps.

Remarquons que ces déclarations font suite à une longue série de conseils sur ses différentes pages Facebook et Instagram. «Vous vous mettez à un niveau où n’importe qui peut vous draguer. Et vous vous plaignez que c’est toujours les mêmes gars qui vous font la cour et se foutent de vous après. Ce n’est la faute à personne d’autre que vous-mêmes.

C’est votre propre faute. C’est à vous de changer de level de gars. Si vous vous mettez à certains niveaux, vous aurez des soupirants de ce même niveau. Le boutiquier ne peut pas sortir de son magasin pour draguer une dame posée qui est dans son véhicule. C’est plutôt la nounou qu’on envoie faire des emplettes dans son magasin que le boutiquier peut draguer. Donc, c’est où vous vous placez qu’on vous drague» déclarait-elle.