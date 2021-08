Golden Boys : comparer Haaland et Mbappe ; Buts, passes dÃ©cisives, salaires et valeur nette totale

Kylian Mbappe et Erling Haaland sont deux des plus jeunes superstars du football. Regardez toutes les statistiques, les buts, les passes décisives et l’argent qu’ils gagnent.

La saison 2015-16 a vu l’ascension d’un jeune de 18 ans qui a pris d’assaut la Ligue 1. En marquant 26 buts en 44 matches et en menant Monaco à un titre sans précédent en Ligue 1, Kylian Mbappe s’est annoncé de la meilleure des manières. Et le monde l’a remarqué.

Après avoir effectué un transfert de rêve au PSG et remporté la Coupe du monde en 2018, le monde semblait être aux pieds de Mbappe jusqu’à ce qu’un autre joueur de 19 ans fasse son apparition au RB Salzbourg.

Avec 28 buts en 22 matches, Erling Haaland a conquis le monde. Néanmoins, étant le meilleur buteur de la phase de groupes de l’UEFA Champions League pour cette saison.

Depuis lors, les deux joueurs sont devenus les jeunes joueurs les plus prolifiques du football mondial. Nous comparerons les deux joueurs avec les buts, les passes décisives, les salaires et la valeur nette.

En 2 saisons (2015-2017) à Monaco, Mbappe a marqué 27 buts en 60 matches. Il a été prêté au PSG en 2017 avant que les Parisiens ne rendent l’accord permanent. Au PSG, Mbappe a marqué 132 buts en seulement 171 matches sur 4 saisons.

Alors que Haaland a marqué 29 buts en seulement 27 matches en 18 mois à Salzbourg avant de terminer son transfert à Borrusia Dortmund. En Allemagne, le leader a trouvé le fond du filet à 57 reprises en 59 apparitions.

Mbappe aurait encaissé 403 000 £ par semaine sur son contrat actuel au PSG. Cela représente un revenu annuel d’environ 21 millions de livres sterling par an. Tandis qu’Erling Haaland un respectable £ 141 000 par semaine au Signal Iduna Park.

Le Norvégien rapporte 7,3 millions de livres sterling par an sur son contrat actuel. L’international français aurait une fortune totale de 176 millions de dollars tandis que Haaland aurait une fortune de 12 millions de dollars.

Mbappe et Haaland sont tous deux considérés comme les futures stars du football. Il est prévu qu’ils concourront pour le Ballon d’Or à l’avenir. Haaland devrait bientôt rejoindre l’un des poids lourds européens, car Chelsea, Manchester City, le Real Madrid et Barcelone seraient tous intéressés par les services du leader.