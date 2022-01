Gims marié à deux femmes ? Les raisons qui l’empêchent d’avoir la nationalité française

L’influenceuse et starlette de téléréalité a suscité un grand engouement sur les réseaux sociaux ce lundi 10 janvier. En effet, la très jolie Milla a posté des photos d’elle en sous-vêtements sur son compte Instagram. Des clichés très hot et une Milla au naturel. Voici les images !

Sexy : Milla pose en sous-vêtements sur Instagram

Notre starlette préférée a encore posté une jolie photo d’elle sur Instagram. Et comme on ne se lasse pas de sa beauté, nous voulions vous partager ses photos (très hot). Milla Jasmine, jeune candidate de téléréalité et influenceuse, a posté ces deux photos en sous-vêtements ce 10 janvier 2022.

Seulement quelques heures plus tard, la belle brune comptait déjà plus de 46 000 likes sur son poste. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les 3,1 M d’abonnés de Milla lui ont envoyé plein d’amour en commentaire. Et ça, ça fait plaisir pour elle.

En effet, voici ce que nous pouvons lire sous sa publication : «Milla elle est vraiment au-dessus du game», «Milla, tu es magnifique, je t’aime fort fort fort», «Sublime et magnifique et très sexy», etc…

Bon, plein d’amour certes, mais beaucoup ont quand même relevé une énorme erreur dans la description de sa publication. Et pour cause, cette dernière a écrit ceci : «Le rouge et le rose sont ma couleur préférée et vous ? Bon week-end à tous». Je m’adresse aux snipers des fautes d’orthographe : voyez-vous le souci ?

L’influenceuse n’est pas la seule à se découvrir

Très sexy, oui. Magnifique, ça, c’est sûr. Milla s’affiche ainsi au naturel, avec aucun filtre appliqué sur sa photo. C’est d’ailleurs très souvent le cas des influenceuses qui posent en sous-vêtements comme Milla. Surtout lorsqu’elles posent vêtues de la marque de lingerie Lounge Underwear.

Connue pour être une enseigne dont les crédos sont détente et naturel, les Instagrameuses s’arrachent leurs ensemble et partagent de plus en plus de leurs tenues préférées sur les réseaux… Et avec très peu de tissu sur le corps. Mais toujours avec beaucoup de classe. C’était par exemple déjà le cas pour l’influenceuse Gaelle Garcia Diaz ou encore pour son amie et YouTubeuse Shera