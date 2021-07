Gims : le rappeur veut créer son concert caritatif appelé «Les 13 salopards»

Le chanteur se lance un défi hors du commun, celui de lancer son propre concert caritatif. Ce dernier s’appelle «Les 13 salopards» et est organisé pour lever des fonds pour l’Afrique.

Vers du caritatif ! La machine Gims est en marche et elle n’est pas prête de s’arrêter! Après sa dernière réédition «Les Vestiges du Fléau», ses confessions sur l’écriture de sa propre série, l’artiste est prêt pour un projet exceptionnel. Le voici sur le point de créer son propre collectif d’artistes.

Tout comme Les Enfoirés, ces personnalités ont pour but de récolter un maximum de fonds pour l’Afrique. Jusqu’à maintenant, certains noms sont évoqués: Vitaa, Slimane ou encore Jenifer. En réalité, personne n’est encore confirmé dans la troupe «Les 13 salopards».

Seul indice, il y aura «des artistes un peu urbains», comme l’explique Gims dans une interview accordée à Rapelite: «Je pense que je vais m’orienter vers le caritatif. Dans la musique, déjà, j’ai envie de monter un groupe comme Les Enfoirés, c’est énorme ce qu’ils font», ajoute-t-il.

Gims imagine quelque chose de réellement élaboré: «Un truc installé, pas un coup, un album qui sortirait assez régulièrement avec des concerts et où une partie des fonds sera reversée et mettre un peu plus l’accès et l’accent sur l’Afrique. Normalement, c’est ce que je suis en train de préparer là.» Affaire à suivre!

