Gims annonce l’annulation de son duo avec Lara Trump, la belle-fille de Donald Trump

La rumeur d’un duo entre Gims et Lara Trump, belle-fille du président américain Donald Trump, a récemment enflammé les réseaux sociaux. S’agit-il d’un véritable projet artistique ou d’une manœuvre audacieuse ? Face à la polémique, le chanteur livre enfin sa version des faits.

Selon Paris Match, la chanteuse country et présentatrice à Fox News serait une grande admiratrice du rappeur, et ce projet musical aurait été sur le point d’aboutir avec même un clip prévu à Manhattan. Pourtant, face à la controverse et aux critiques, notamment de Booba, son rival de longue date, Gims a choisi de mettre fin à cette collaboration.

Dans une story publiée mercredi soir sur Instagram, l’artiste a annoncé que le morceau intitulé « Makassi » ne verrait finalement pas le jour. Il a également pris ses distances avec son producteur Liil Serge Mbeutcha, qui avait dévoilé les coulisses de ce projet au Parisien. « Il n’y aura pas de featuring avec Trump », a-t-il écrit clairement, confirmant qu’il souhaitait éviter toute implication politique.

Malgré la polémique, Gims a gardé un ton combatif : « Le downfall, ce n’est pas pour maintenant », a-t-il déclaré en remerciant ses fans fidèles et en promettant encore beaucoup à accomplir. Le rappeur s’est même permis de conclure avec un « Je suis le meilleur », preuve d’une confiance intacte.

Par ailleurs, Gims prépare déjà un quatrième concert à la Paris La Défense Arena pour célébrer le succès de son dernier album « Le Nord se souvient », qui a dépassé les 391 000 ventes digitales. Une manière claire de tourner la page sur cette histoire qui aura marqué la scène musicale et médiatique cet été.