Gims, Angélique Kidjo et Youssoupha mobilisés pour les enfants de l’Est de la RDC

Face à la crise humanitaire qui frappe l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), une pléiade d’artistes internationaux, emmenée par Gims, Angélique Kidjo et Youssoupha, se réunit pour un concert caritatif exceptionnel.

Intitulé « Solidarité Congo », cet événement musical et solidaire se tiendra le lundi 7 avril 2025 à l’Accor Arena de Paris. L’objectif ? Sensibiliser le public à la situation dramatique des enfants victimes du conflit et lever des fonds pour leur venir en aide.

Le conflit qui ravage l’Est de la RDC depuis des années a des conséquences dévastatrices, notamment sur les enfants. Selon un récent rapport de RFI, des milliers d’entre eux sont privés de leur droit à l’éducation en raison de la destruction d’écoles ou de leur transformation en camps de réfugiés. Face à cette urgence, l’UNICEF et le Haut Conseil de la Diaspora Congolaise (HCDC) ont décidé d’agir en organisant ce concert caritatif.

Le concert promet d’être un moment fort en émotions et en performances. Parmi les têtes d’affiche figurent des géants de la musique urbaine et africaine, tels que Gims, Youssoupha, Guy2bezbar, Soolking et Gazo. La légende de la musique africaine Angélique Kidjo apportera également sa voix puissante et engagée à cette cause. D’autres artistes et personnalités influentes, comme Didistone et Nordine Ganso, seront également présents pour soutenir l’initiative.

La billetterie est d’ores et déjà ouverte, et chaque place achetée représente un pas de plus vers l’espoir et la résilience pour ces jeunes victimes. Une belle occasion d’allier musique et engagement pour une cause noble.