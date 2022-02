Gigi Hadid : l’ex-compagne de Zayn Malik se juge coupable et présente ses excuses

Gigi Hadid a accidentellement répandu un mensonge sur les réseaux sociaux. La star s’est effectivement excusée auprès de ses abonnés Instagram après avoir laissé entendre que Rihanna, dont la grossesse a été annoncée la semaine dernière, attendait des jumeaux.

L’ex-compagne de Zayn Malik a initialement mentionné «trois anges» en commentaire du post de Riri, ce qui a rapidement secoué les internautes. Gigi a toutefois mis les choses au clair par la suite en expliquant qu’elle faisait référence à A$AP Rocky et non à un troisième bébé.

Sur Instagram, la star a expliqué : «Je viens de réaliser ce qui se passe. Je voulais dire : Rih, Rocky et le bébé lol.»

Par ailleurs, Gigi s’est récemment confiée sur son propre rôle de maman dans les colonnes du magazine InStyle, admettant que cela n’est pas toujours facile.

«Je n’arrive toujours pas à y croire. C’est fou. Ton enfant t’obsède, mais parfois tu te retournes et tu te dis ‘Oh mon dieu. D’où viens-tu?’»

La star a ensuite fait l’éloge de Khai, la décrivant comme étant «intelligente» et «géniale» et ajoutant qu’elle aimerait l’emmener skier à l’avenir. Cette idée est d’autant plus exaltante pour Gigi car elle a elle-même appris à skier quand elle avait deux ans.

En outre, il a récemment été révélé que Gigi a vu des avocats afin d’obtenir la garde de sa fille. La mannequin de 26 ans et Zayn Malik sont séparés depuis le mois de septembre suite à une altercation entre l’ancien chanteur des One Direction et Yolanda Hadid, la mère de Gigi.

Selon les dires de Zayn, Yolanda se serait rendue dans le domicile du couple en Pennsylvanie sans prévenir, ce qui aurait agacé le chanteur et ce qui aurait provoqué une dispute assez violente entre les deux protagonistes.

Cependant, Zayn nie avoir attaqué physiquement Yolanda. Gigi et Zayn sont parents d’une petite fille de 13 mois nommée Khai et la mannequin a récemment consulté des avocats afin d’obtenir la garde de sa fille.

Les proches du clan Hadid ont révélé au magazine People que Yolanda ne voulait plus jamais voir Zayn, pour autant ce n’est pas ce que Gigi souhaite de son côté.

Une source a confié : «Yolanda est très fâchée contre Zayn, mais Gigi a été claire sur le fait que sa fille avait besoin de son papa. Gigi fera tout son possible pour qu’ils l’élèvent ensemble de manière courtoise.»