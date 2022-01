Ghana : des femmes accusées de sorcellerie et mises à l’écart de la société

C’est une jeune fille camerounaise d’à peine 18 ans qui a failli mettre fin à sa vie. Tout cela à cause de l’amour. Après avoir fait naïvement confiance à son copain, elle lui a envoyé des vidéos toute nue. Aujourd’hui, tout se retrouve sur internet et chacun peut voir sa nudité.

Les vidéos censées être privées sont maintenant sur la toile comme si c’était pour un film destiné aux adultes. Cela dit, chacun doit savoir que la confiance dans une relation n’a rien à avoir avec le partage de nudes. C’est l’occasion de le réitérer à qui veut l’entendre, une vidéo de soi toute nue ou une photo ne sera jamais et au grand jamais une preuve d’amour. L’amour d’ailleurs se vit mieux en privé, dans sa chambre et en toute intimité.

C’est seulement quelques gestes d’amour responsables qui peuvent être destinés au public comme une demande en mariage par exemple.

Fille comme garçon, respectons notre corps et sachons faire une meilleure utilisation de nos smartphones. A bon entendeur, salut.

Voici le message de la fille concernée :

Elle explique comment sa vidéo s’est retrouvée sur la toile, voila son récit.

Voici ce qui s’est passé : s’il vous plaît de grace ca ne sert à rien de m’insulter en commentaire ou en privé comme certains le font car je me suis déjà habitué pendant ces quelques jours.

Vu ce que j’ai fait je reconnais que je ne suis même pas qualifiée pour publier encore quelques choses parce que normalement je devrais me taire pour que les bruits du scandale de dépravation des moeurs dont je fais l’objet se calme un peu mais je me sens obligé de briser le silence. parce que si je me tais,les fakes pages vous raconteront une autre histoire .merci🙏🏻pour votre précieux temps accordé à mon texte…

L’histoire est que : le gar avec qui je suis depuis plusieurs mois, m’a demandé les vidéos et ma même dit la manière don’t je vais filmer… Après réception il ma promis de l’effacer après avoir vu et bêtement, je l’ai cru .je ne sais comment l’un de ses amis à eu ces vidéos.parce que Après deux jours l’un de ses amis me harcèlent qu’il va publier mes vidéos si je ne l’envoie pas de l’argent.

J’ai en parlé à mon gar qui m’a rassuré de ne rien craindre qu’il n’était pas au courant même que son ami avait prise les vidéos dans son téléphone mais il a reconnu lui avoir montré mes vidéos. Je ne croyais pas vraiment que ce gar pouvait être si enfant au point de monter mes vidéos à ses amis…

Quand j’ai vu que ça prenait une autre tournure, j’ai eu peur parce que mon gar qui me disait de ne rien craindre ne faisait rien pour me défendre et stopper son ami qui me harcelait.(et je soupçonnais même déjà une complicité).

J’ai donc fait l’effort de payer les premiers 20k qu’il m’a demandé. Mais après il m’a encore demandé 25000F ce que j’ai refusé et après 3jours mes vidéos se baladent sur le web… C’est âpre que l’un de ses cousin me fait comprendre qu’il leur avait dit que je le trompais et qu’il allait me montrer… c’est donc ça la vengeance qu’il voulait me faire, il n’a même pas eu assez de courage pour me demander une explication sur cet rumeur stipulant que je le trompais.

Il a été lâche de passer par son ami pour me harceler.je dis ça parce que je sais qu’il va le lire ce texte.(tu es le gar le plus lâche de Yaoundé.si j’avais l’occasion de te dire ça en face je le ferait.merci pour ce que tu as fait de ma vie👏) Après ca la vidéo s’est propagé et après 3 tentative de suicide j’ai été mise en garde à vue dans un commissariat pour ma sécurité. si j’entre trop dans les détails mon texte sera très long.