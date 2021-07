Georgina Rodriguez torride : la chérie de Cristiano Ronaldo enflamme la toile

Pour la première fois, Kendall Jenner lance sa collection de vêtements en solo. Et apparement, la fille Kardashian fait sensation avec ces nouveautés. Elle imagine donc une ligne intégrale de vêtements mais aussi de maillots de bain. Tout ça pour l’e-shop About You.

Mais attention, cela ne va pas durer dans le temps. Toute la sélection de vêtements de Kendall Jenner ne sera disponible que pendant les 72 prochaines heures. Et la collection est bien sûr pour passer un été en étant à la mode. On vous en dit plus.

Il faut dire que la fille Kardashian est mondialement connue avec plus de 175 millions d’abonnés sur Instagram. Alors, quand la jeune femme sort une collection pour l’été, tout le monde se l’arrache. Et cette fois, elle sort sa ligne de fringues en solo.

La dernière fois, elle créait avec l’aide de sa soeur Kylie. Dans la collection de cette année, Kendall Jenner sort onze modèles différents. Cette fois, toutes les pièces sont dans le style de la jeune femme. Elle retranscrit dans ces pièces son propre style.

Tous les modèles sont dans un style très sobre, classique mais toujours avec une touche de sexy. Dans la collection, on retrouvera alors une robe moulante, un pull court mais aussi un bikini. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et chaque modèle se décline dans plusieurs teintes.

On pourra retrouver ces modèles dans plusieurs couleurs. Comme par exemple : en camel, ocre, beige, blanc, mais aussi en noir. Des couleurs sobres, élégantes et aussi passe partout.

Des influenceurs commencent d’ailleurs à recevoir certaines pièces. Il faut dire que Kendall Jenner crée des habits pour tous les goûts et tous les styles. Le plus de la collection ? Chaque pièce est numéroté, et porte un numéro indiquant la date d’anniversaire de la jeune femme.

Si vous ne le saviez pas, la fille Kardashian est née le 11 mars. Après cet été, une autre capsule devrait normalement sortir pour l’automne. On ne sait pas si la jeune mannequin sortira des nouvelles pièces où s’il s’agira des mêmes vêtements que pour l’été.

En tout cas, il ne fait nul doute que cette ligne de vêtements Kendall Kenner fera l’unanimité. Tous les fans vont se jeter sur ces quelques modèles. Mais pour toutes les personnes qui souhaitent une de ces pièces, il faudra surtout se dépêcher.

Car tous ces habits auront une durée dans le temps de 72h sur le site About You. On se doute que le nombre de pièces par modèle est aussi très limité. La collection sortira donc le 25 juillet, la semaine prochaine pour être plus clair ! Il faudra se jeter sur votre ordinateur, rapporte Mcetv

Pour le moment, on ne sait pas encore l’heure à laquelle la collection sera diffusée sur le site. Mais on ne doute pas que Kendall Jenner en dira plus à ses abonnés sur son compte Instagram. On espère pour vous que vous pourrez vous procurer au moins une pièce. Affaire à suivre.