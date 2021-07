Georgina Rodriguez s’est affichée plus sexy que jamais aux côtés de Cristiano Rolando !

Encore un sans faute pour Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo. Sur la Toile, la brune incendiaire a ravi ses fans en posant aux côtés du footballeur. Vous allez voir, la jolie brune a misé sur une tenue ultra sexy qui lui va à ravir.

À ce jour, qui ne connait pas Georgina Rodriguez ? Depuis plusieurs années, elle file le parfait amour avec CR7. De nature discrète, la star s’est très vite adaptée à la célébrité et a fait fi de la curiosité des tabloïds quant à son couple. À la ville, elle est aussi l’heureuse maman d’une petite Alana.

Elle considère les autres enfants de Cristiano Ronaldo (Cristiano Jr, Eva et Mateo nés d’une mère porteuse) comme les siens. Au même titre que son homme, la jolie brune est, elle aussi, très active sur la Toile.

Notamment sur Instagram. Georgina Rodriguez a d’ailleurs plus de 25 millions de followers. La classe. Chaque jour, elle alimente son feed pour le plus grand bonheur de ses abonnés. Sa vie de famille passionne… Mais pas seulement !

Sexy à souhait, la star fait souvent la tête de sa communauté avec ses affriolants posts. Aux dernières nouvelles, la brune incendiaire se la coule douce au soleil avec sa petite tribu.

Pour recharger les batteries après l’euro, rien de mieux qu’une petite virée en yacht ! Ce mardi 6 juillet, le couple s’est d’ailleurs affiché ultra sexy sur la Toile. La preuve en image.

Comme vous pouvez le voir, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez s’affichent bronzés et souriants aux côtés de leurs 4 enfants. En tout cas, leur bonheur fait plaisir à voir. On adore !

«Beaucoup d’amour», a ainsi légendé la brune incendiaire sous son joli post qui a cumulé des milliers de likes en seulement quelques heures.

«Vous êtes trop beaux. Profitez bien», peut-on ainsi lire dans le fil des commentaires. Mais aussi : «Trop sexy Georgina. C’est vraiment la plus belle Wag’s. Je ne veux rien savoir». Pour être au top, l’influenceuse ne lésine pas sur les moyens. Bien au contraire !

Eh oui, Georgina Rodriguez fait du sport tous les jours pour entretenir sa silhouette de rêve. Passionnée de danse, la chérie de CR7 immortalise quotidiennement ses prouesses sur ses réseaux sociaux. Elle fait aussi très attention à son alimentation.

Si la jeune femme se plaît à cuisiner, elle a constamment à sa disposition des chefs cuistots pour ravir ses papilles. Et les menus varient selon ses envies !

Outre cela, la femme d’affaires contrôle avec brio son image. En véritable pro du marketing, la maman d’Alana collabore avec d’innombrables marques.

Sur la Toile, de simples posts pour faire des placements de produits lui rapportent gros ! Férue de mode, Georgina Rodriguez adore donner des leçons de style.

Et elle opte souvent pour des outfits très sexy. En tout cas, il n’est pas rare de la voir assister aux défilés des plus grands créateurs de mode. Bref, tout lui sourit !