Georgina Rodriguez, la femme de Cristiano Ronaldo, tacle Carlo Ancelotti

Cristiano Ronaldo a posté un long message d’adieu aux supporters de la Juventus Turin après sa signature pour Manchester City. Cristiano Ronaldo ne sera donc resté que trois ans à la Juventus Turin.

Aujourd’hui, et alors qu’il était proche de Manchester City dans la journée, le Portugais a finalement signé pour Manchester United, son ancienne écurie.

En Italie, il aura disputé 134 rencontres, inscrivant 101 buts et délivrant 22 passes décisives, sans pour autant réussir à soulever la Ligue des Champions. Quelques minutes après l’annonce de son transfert, le quintuple Ballon d’or a pris la parole sur les réseaux sociaux pour dire adieu au peuple turinois.

«Aujourd’hui, je quitte un club extraordinaire, le plus grand d’Italie et sûrement l’un des plus grands d’Europe. J’ai donné mon cœur et mon âme pour la Juventus et j’aimerai toujours la ville de Turin jusqu’à mes derniers jours.

Les “tiffosi bianconeri” m’ont toujours respecté et j’ai essayé de remercier ce respect en me battant pour eux dans chaque match, chaque saison, chaque compétition.

À la fin, nous pouvons tous regarder en arrière et réaliser que nous avons réalisé de grandes choses, pas tout ce que nous voulions, mais quand même, nous avons écrit une assez belle histoire ensemble.

Je serai toujours l’un des vôtres. Vous faites maintenant partie de mon histoire, comme je sens que je fais partie de la vôtre. Italie, Juve, Turin, tifosi bianconeri, vous serez toujours dans mon cœur.»