Georgina Rodriguez : la chérie de Cristiano s’affiche dans une robe noir et adresse un message

Le chanteur Maahlox tente toujours de comprendre pourquoi il n’y avait pas d’artistes camerounais sur le podium lors de la cérémonie d’ouverture de la CAN 2021.

La star congolaise Fally Ipupa est artiste invitée à l’ouverture de la 33e CAN.

Maahlox a été l’un des premiers chanteurs à critiquer le choix des organisateurs du concours.

On n’a jamais dit de ne pas inviter les artistes étrangers. C’est un concours international. C’est normal qu’ils viennent aux soirées, mais aucun artiste camerounais n’est représenté ? La page Facebook.

Peu de temps après la sortie de Maahlox, certains artistes camerounais, comme Kareyce Fotso, ont décidé de le relooker et de lui faire comprendre qu’il s’agissait d’un jeu africain, pas camerounais.

«La Coupe d’Afrique est une rencontre entre plusieurs pays de cultures différentes. Il est logique d’inviter d’autres artistes d’Afrique et même du monde. C’est peut-être un état de fait qui a déjà frustré les artistes locaux avec leur traitement au quotidien et En France, Youssou N’dour et Axel Red chanteront à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde, Francis Cabrel ne le dérangera pas car il sait qu’il a une tournée et que les droits d’auteur sont payés par la Sacem. la source et que l’art soit libre. J’ai choisi de composer l’hymne national de la Biennale de la danse de Lyon, mais aussi des artistes français», a-t-elle écrit.

Maahlox poussa à nouveau un soupir de soulagement et ne dit rien.

«Je n’arrête pas de dire que mes confrères artistes la plupart ne sont pas tous, mais je dis que ce sont pour la plupart des lâches et des imbéciles qui ont perdu toute leur dignité, c’est pourquoi ils seront toujours aux yeux du peuple et mendiant des dirigeants», écrit-il.

«Je répète que c’est une très bonne chose que FALLY ait été invité à chanter lors de la cérémonie d’ouverture de la CAN, c’est un concours international et nous avons une responsabilité, j’ai dit que c’est notre responsabilité d’inviter des artistes étrangers, ce qui est tout à fait dans la lignée avec le people-to-people que ce concours prône le partage et la communication entre, je pense même qu’en plus de Fally, on devrait inviter plus d’artistes étrangers, ce qui peut rendre la fête plus belle.

Le Cameroun n’est pas une nation fermée, on écoute de tous les genres d’artistes et de musique au Cameroun (c’est ce que je fais moi-même dans mon bar) donc c’est tout à fait normal de les inviter à fêter avec nous», a-t-il poursuivi avant de résumer.

«Détrompez-vous, sachez que le paysage CULTUREL ET MUSICAL camerounais est extrêmement vaste et extrêmement riche et quoi qu’on dise : «FALLY a lui seul ne vaut pas tous les artistes camerounais réunis» comme vous avez essayé de nous faire croire hier.»