Georgina Rodriguez enceinte, la femme de Lionel Messi réagit !

Le 19 octobre dernier, Céline Dion prenait la parole sur Instagram à contrecœur. Une nouvelle fois en proie à des soucis de santé, la star se voyait dans l’obligation d’annuler des dates de concerts pour se préserver.

«J’ai le cœur brisé par cette situation. Mon équipe et moi travaillons sur notre nouveau spectacle depuis 8 mois et ne pas pouvoir monter sur scène en novembre m’attriste au-delà des mots. […] Je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux».

La chanteuse de 53 ans souffre de spasmes musculaires sévères l’empêchant de performer sur scène comme elle a toujours su faire. Mais l’inquiétude grandit au sein du clan de Céline Dion dont la santé s’avère plus préoccupante que prévu : «Elle ne peut plus se lever de son lit, ni bouger, ni marcher, nous révèle un proche. Elle souffre de douleurs dans les jambes et dans les pieds qui la paralysent. Elle est très affaiblie et a beaucoup maigri».

La maman de trois enfants n’a également plus l’énergie nécessaire pour s’occuper de ses jumeaux Nelson et Eddy. Sa sœur Claudette s’était pourtant voulue rassurante dans Paris Match : «Ce qui lui arrive est douloureux. Mais il n’y a rien de grave, sinon elle me l’aurait dit. Céline n’hésite pas à se confier et à demander conseil quand quelque chose ne va pas. Je sais qu’elle a le moral».

Céline Dion n’affronte pas ce coup dur seule. Entourée de sa famille et d’une nounou pour l’aider avec ses enfants, l’artiste peut se concentrer pleinement sur sa convalescence, primordiale pour être certaine de revenir aussi vite qu’elle le désire : «Si ça ne va pas mieux, elle pourrait être arrêtée pendant plusieurs mois, voire une année. Car ses symptômes sont plus préoccupants que prévu» nous rapporte la source.

Être tenue loin du public aussi longtemps n’est pas envisageable par la star : «Elle est pétrifiée par l’angoisse de ne plus pouvoir remonter sur scène». Qu’importe le temps qu’il lui faudra, Céline Dion peut se rassurer avec ses fans : elle n’aura pas à leur jeter des pour qu’ils l’aiment encore.