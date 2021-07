Gard : disparition inquiétante d’une jeune fille de 15 ans

Monica, 15 ans, a disparu depuis lundi après-midi. Vers 15H00, elle a quitté le domicile de son père à Manduel, dans le Gard. L’adolescente aurait pris le bus avec une amie jusqu’à Nîmes.

Depuis on n’a plus aucun signe de vie et ses proches sont très inquiets. Un appel à témoins a été lancé. Monica mesure 1,70 m et est brune aux cheveux mi-longs.

Au moment de sa disparition, elle portait un bas de survêtement noir avec des bandes blanches, un haut blanc, des baskets noires de marque Tn, et un sac à dos Eastpack noir avec des bretelles grises.

Toute personne pouvant fournir des informations sur cette disparition peut contacter la gendarmerie de Bellegarde au 04 66 01 64 81 ou composer le 17, rapporte midilibre.fr