Gabon : Emma’a dévoile son nouveau single poignant : « Ça m’a laissé »

La talentueuse chanteuse gabonaise Emmanuella Issembe, plus connue sous le nom d’Emma’a, vient de marquer à nouveau l’univers de l’afro-r’n’b avec la sortie de son nouveau single, « Ça m’a laissé », dévoilé ce 2 mai 2025 sous le label Sony Music Africa.

Une chanson qui touche à l’âme

D’une durée de 2 minutes et 16 secondes, cette nouvelle création plonge l’auditeur dans un tourbillon d’émotions, entre mélancolie et résilience. Les paroles, profondes et évocatrices, dépeignent le désarroi d’une femme confrontée à une rupture douloureuse, alors qu’elle souhaitait encore sauver son histoire d’amour.

« Ça m’a laissé » est bien plus qu’une simple chanson : c’est un récit intime, porté par la voix envoûtante d’Emma’a et une production musicale soignée, qui renforce l’impact émotionnel du titre.

Un clip intimiste qui séduit le public

Accompagné d’un clip poignant, tourné dans des décors épurés reflétant la solitude et la vulnérabilité, le single a su conquérir les fans en un temps record. En seulement quelques jours, la vidéo a déjà dépassé le million de vues, confirmant l’engouement autour de l’artiste.