France-Suisse : une pétition pour rejouer le match

Quelques jours après l’élimination de la France par la Suisse en 8èmes de finale de l’Euro 2020, la pilule a toujours du mal à passer pour de nombreux fans. Une pétition pour que le match soit rejoué a ainsi reçu de nombreuses signatures.

La pétition compte déjà plus de 260 000 signataires

Lundi soir, l’Équipe de France a quitté l’Euro par la petite porte en perdant aux tirs au but en 8èmes de finale contre la Suisse.

Depuis cette désillusion, de nombreuses polémiques ont explosé concernant les Bleus. Alors que Didier Deschamps pourrait quitter son poste, la mère d’Adrien Rabiot est au cœur des débats.

Cette dernière s’est en effet chauffée avec les proches de Kylian Mbappé et Paul Pogba en tribunes au coup de sifflet final. Aujourd’hui, on apprend qu’une pétition pour rejouer le 8èmes de finale des Bleus a été lancée.

Lancée par un internaute nommé Pierre sur le site Les lignes bougent, la pétition a déjà récolté plus de 260 000 signataires.

En légende de la pétition, on peut lire : «Lors de la séance de Tir au but du match France – Suisse le gardien Sommer n’était pas sur sa ligne lors du Tir de Mbappé. Nous demandons l’annulation de la qualification de la Suisse et donc de rejouer le match.»

Si cette initiative ne changera absolument rien, il y a fort à parier que cette pétition devienne le sujet de blagues récurrentes vis-à-vis de la France.

