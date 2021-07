France : le pass sanitaire étendu aux lieux «de loisirs et de culture» dès juillet

Le pass sanitaire sera étendu «début août» aux cafés, restaurants, centres commerciaux, ainsi qu’aux avions, trains, cars longs trajets et aux établissements médicaux, a annoncé lundi soir le président Emmanuel Macron, lors de son allocution.

Dès le 21 juillet, ce pass sanitaire – test covid négatif ou attestation de vaccination – sera en vigueur dans les «lieux de loisirs et de culture» rassemblant plus de 50 personnes, à partir de 12 ans, a indiqué le président. Cette extension à d’autres établissements début août nécessite le vote d’un texte de loi et sa promulgation, a-t-il précisé.

Ce pass est déjà en vigueur pour les lieux accueillant plus de 1000 personnes, notamment les stades, et les discothèques recevant plus de 50 personnes.

Le président a également annoncé l’obligation de la vaccination pour les soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile.

Les personnes concernées «auront jusqu’au 15 septembre pour se faire vacciner» et après cette date seront mis en œuvre «des contrôles et des sanctions», a-t-il ajouté.

Ces mesures, actées au cours d’un Conseil de défense Covid qui s’est tenu dans la matinée, visent à mettre la pression sur les personnes qui ne se sont pas encore fait vacciner.

Avec AFP