Football : un joueur français n’est plus le bienvenu dans son club

Le milieu de terrain brésilien a assuré que Messi «est un grand joueur» et qu’il «l’admire beaucoup», mais que le Brésil doit respecter l’ensemble du groupe de l’équipe argentine.

Casemiro, un joueur de l’équipe brésilienne qui affrontera l’Argentine samedi pour la finale de la Copa América au stade Maracana de Rio de Janeiro, a averti ce jeudi que les joueurs de Canarinha doivent tenir compte du fait que l’équipe argentine ne se réduit pas seulement à Lionel Messi

«L’Argentine est une équipe avec des joueurs du plus haut niveau. Ce n’est pas seulement un joueur. Nous connaissons la qualité de Messi, c’est un grand joueur, mais nous devons valoriser toute l’équipe argentine et nous devons tous les respecter», a déclaré le joueur du Real Madrid lors d’une conférence de presse.

Le milieu de terrain a également déclaré que l’inquiétude des Brésiliens ne peut pas être réduite uniquement à Messi et à son coéquipier de l’attaquant argentin, Lautaro Martínez, la paire qui a marqué sept buts en Copa América et la paire d’attaquants la plus efficace du tournoi.

«Il n’y a pas que Messi et Lautaro non plus. Nous ne pouvons pas simplement souligner les deux. Ce sont des joueurs de haute qualité et deux du plus haut niveau au monde, mais l’Argentine a atteint la finale pour le groupe, pour ses joueurs. Nous avons avoir du respect pour tous», a-t-il déclaré.

Casemiro a affirmé qu’en raison du secteur dans lequel ils jouent, il finit par coïncider dans 70% des jeux avec Messi, mais a averti que, comme le Brésil marque par zone et non individuellement, on ne peut pas dire qu’il sera le seul responsable de l’arrêtant plusieurs fois mieux.

«Je l’admire beaucoup, mais l’Argentine n’est pas seulement Messi et la puissance défensive de l’équipe brésilienne n’est pas seulement Casemiro», a-t-il déclaré.

La finale de la Copa América affrontera le Brésil, hôte, actuel champion et tête de série, et l’Argentine, qui a grandi lors de ses derniers matches guidés par Lionel Messi à 21h00 (heure argentine) au stade Maracaná de Rio de Janeiro.

Ce sera la première finale entre les rivaux historiques sud-américains depuis la Copa América Venezuela 2007, remportée par le Brésil aux tirs au but.