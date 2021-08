Football : Lionel Messi serait en route pour....?

À quelques jours du 2e anniversaire de la disparition de l’enfant prodige du coupé-décalé, les préparatifs vont bon train. Le budget global de cette commémoration enfin dévoilé en exclusivité.

La Yorogang a décidé d’intituler la commémoration de l’AN 2 du décès de Dj Arafat : «ARAFAT DAY». Pour l’anniversaire 2 de la disparition du Champion de la Chine, «La Fondation Dj Arafat For Ever» et la «Yorogang» ont décidé d’accorder leur violon, afin de rendre un hommage mérité au regretté Ange Didier Houon, la journée du jeudi 12 Août 2021.

La journée dénommée «ARAFAT’S DAY» le 12 Août, sera marquée par une série d’activités qui vont démarrer dès 8 h avec une Messe d’Action de Grâce à la Paroisse St Bernard de Cocody Attoban, et sera close, tard dans la nuit, à Minuit, avec un concert géant, suivi de feux d’artifice, au stade d’Angré.

Le site Viberadio.ci dévoile en exclusivité le budget global de la commémoration de l’AN 2 du décès de DJ Arafat. Au dire d’une source bien introduite à la Yorogang, le budget global de la célébration de l’AN 2 de feu Arafat s’élève à 32 Millions de Frs cfa, réparti autour de la Logistique et Technique, Transport, programmation artistique, restauration et hébergement, communication, sécurité, coordination générale et divers.