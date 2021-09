Football : le match Brésil-Argentine interrompu, voici la raison

Tina Glamour, la mère de DJ Arafat en colère contre Carmen Sama. Dans un direct diffusé sur sa page Facebook le vendredi 03 septembre 2021, elle exprime son mécontentement.

En effet, ce dimanche 05 septembre 2021 dans une publication publier sur les réseaux sociaux, Tina Glamour demande pardon à la famille de Carmen Sama.

«Le fait d’avoir perdu mon fils est devenu un sujet de raillerie et de moquerie à mon encontre sur la toile. Je ne souhaite à personne de vivre ce que je vis actuellement avec la perte de mon fils. Merci à toutes ces personnes qui profèrent des injures à mon endroit sur la toile», annonce t’elle avant de poursuivre.

«Merci à toutes ces personnes qui ne m’ont pas comprise. Mes vidéos étaient juste pour exprimer un ras-le-bol. Je me suis sentie blessée de l’absence de Carmen et de ma petite-fille à mes côtés lors de la commémoration des 2ans de décès de mon fils Arafat.

Sinon loin de moi l’idée de vouloir hypothéquer la vie de Carmen. Contrairement à moi, c’est une petite fille. Personne coléreuse que je suis, j’ai mêlé la famille de Carmen Yao à mes sorties sur la toile. Avec du recul je pense que je n’aurai pas du», explique t’elle avant de poursuivre.

«Aujourd’hui dimanche, jour saint, je présente mes excuses â la famille de Carmen et à Carmen elle-même en promettant cela ne se répétera plus.

Carmen est libre de mener sa vie comme elle l’entend. C’est une grande fille. Et puis, elle n’était pas officiellement l’épouse de mon fils. Arafat est mort célibataire.

Mais quelle n’oublie pas que celui qu’il l’a rendu mère, c’est mon enfant. Celui grâce à qui elle a connu la joie de vivre dans un foyer, c’est mon défunt fils. J’entends ça et là que je ne reverrai plus ma petite-fille Rafna. Le sang ne se perd pas. Étant la mère au père de Rafna, je représente beaucoup pour elle et vice versa», fait-elle remarquer en poursuivant.

«Je remercie le général Makosso pour les injures et méchancetés qu’il m’a proférées dans sa vidéo. Je lui dis Merci et que Dieu le bénisse. S’il pense qu’il est Dieu pour juger, cela n’engage que lui. Je ne suis jamais ingérée dans ses histoires de famille. J’estime que quand on se dit homme de Dieu, on se doit d’être habité par la sagesse. Un homme de Dieu doit être aussi habité par la justice», conclut Tina Glamour, rapporte Serge pacome Didi Média Prime.