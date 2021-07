Fillette brûlée par du détergent au restaurant: amendes avec sursis pour le gérant

Un restaurateur de Pornic (Loire-Atlantique) a été condamné lundi 12 juillet à quatre amendes avec sursis, deux ans après l’intoxication d’une fillette de 22 mois à qui du détergent avait été servi à la place d’un jus de fruit, a appris l’AFP auprès de l’avocat du prévenu.

Il y a «une relaxe sur les faits intentionnels, donc sur la mise en danger d’autrui, et il y a une déclaration de culpabilité sur les blessures involontaires, et en répression, il y a des amendes avec sursis», a expliqué Me Fabien-Jean Garrigues, avocat du gérant de l’hôtel-restaurant réputé où se sont déroulés les faits en août 2019. Le gérant a été condamné à 26.000 euros d’amende avec sursis et sa société à 26.500 euros d’amende avec sursis.

«Je suis décontenancé, je ne comprends absolument pas qu’on puisse condamner quelqu’un, c’est-à-dire admettre qu’il a commis une erreur et il n’y a aucune condamnation concrète derrière, c’est-à-dire qu’il n’y a que du sursis», a réagi Arnaud Kob, le père de l’enfant. Une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une amende, avait été requise en juin au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

Le gérant n’était pas présent dans l’établissement au moment des faits

«Ils n’ont pas d’amende, ils n’ont rien à payer, et pourtant les conséquences c’est que ma fille est handicapée, son œsophage est brûlé, il lui a été retiré et elle sera handicapée à vie. Aujourd’hui, elle est nourrie encore, pour entre 20 et 30% de son alimentation, par sonde entérale, directement dans son estomac», a décrit Arnaud Kob au sujet de son enfant qui aura quatre ans en septembre.

«Les démarches que j’ai effectuées, j’espérais qu’elles allaient faire passer un message de dissuasion», a déploré Arnaud Kob, affirmant être «en colère en tant que père, et en tant que citoyen».

L’accident était survenu à la suite d’une erreur, du produit pour lave-vaisselle ayant été versé dans une bouteille de jus de fruit. La bouteille avait été placée au frigo, puis servie à l’enfant à un moment où le gérant n’était pas présent dans l’établissement.

La décision «est respectueuse de la douleur de la famille, parce que ça aurait été dramatique pour la famille que personne ne soit condamné à ce moment-là. Après elle n’est sans doute pas satisfaisante parce que les véritables responsables ne sont pas là, ils n’étaient pas convoqués», a estimé Me Garrigues.

