Fernando Torres revient à l’Atlético Madrid : son nouveau poste et combien il gagnera

Le club a présenté le plan de la carrière, dans lequel figurent des noms de famille illustres. Sans aucun doute, le plus médiatique est celui de ‘Niño’, qui dirigera Juvenil A.

L’Atlético de Madrid démarre non seulement en équipe première, mais dans toute la structure rojiblanca petit à petit.

Les hommes de Simeone travaillent depuis des semaines et ont eu leur premier match amical vendredi. Le prochain à commencer était l’Atleti B et ce lundi, c’est Juvenil A et Juvenil Madrileño A.

Le club a présenté le plan de l’équipe de jeunes, dans lequel apparaissent les noms de famille de Leyenda. Sans aucun doute, le plus médiatique est Fernando Torres, qui prend les commandes du Juvenil A et dont le club a officialisé la nouvelle cet après-midi.

El Niño poursuit sa progression en tant qu’entraîneur. L’année dernière, il est passé par la filiale, en tant que second de Nacho Fernández, puis par Juvenil A, accompagnant Jesús Marcos.

Avec cette équipe, il a été proclamé champion de sa Ligue. Maintenant, il dirige l’une des équipes les plus excitantes et les plus pertinentes de l’Académie. Torres ne met pas de toit.

La vérité est qu’on ne sait pas quel sera son salaire à ce nouveau poste, mais l’attaquant espagnol a gagné un salaire total par saison de 4 millions d’euros, un chiffre auquel il a été abaissé au fil des ans.

Le joueur voulait retourner dans ce qui était sa maison et a donc accepté de réduire son jeton annuel d’environ la moitié.