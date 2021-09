Femua 13 en Côte d’Ivoire : pourquoi Koffi Olomidé a quitté le podium d’Asalfo

Le chanteur ivoirien Debordo Leekunfa est en colère contre un groupe Facebook qui a comparé son image sur scène à une marionnette toute minuscule suivie de la légende : «De retour sur scène, Debordo Leekunfa s’inquiète seul».

L’artiste dit que le groupe a «Fait fort» car au lieu de critiquer son travail, c’est sa personne qui a été attaquée : «Je suis d’accord qu’on critique le travail d’un artiste mais jusqu’aller attaquer la personne en question, non c’est fort», s’énerve Debordo Leekunfa dans une vidéo diffusée sur la toile ce lundi 12 septembre 2021 pour interpeler les autorités.

Debordo Leekunfa déplore l’attitude des pages qui deteriorent la réputation et le travail des acteurs de la culture ivoirienne sur les réseaux sociaux.

«Des pages et forums font tourner les artistes de Côte d’Ivoire en dérision, moquerie, humiliation, haine, aigreur. On se bat pour reconstruire tout un mouvement et la culture ivoirienne et le showbiz.

Nous dépensons des millions parce qu’on a pas de mécènes, nous sommes seuls face à notre destin. Alors on va se battre, payer tout et des personnes avec des pages vont se permettre de détruire et gater tout le travail accomplit d’un artiste. Moi je n’adhère pas à ce genre de mentalité», a soutenu le concepteur.

«J’ai préparé mes plaintes que j’irai remettre aux auteurs de toutes ces humiliations afin qu’ils répondent de leurs actes», ajoute t-il.

Néanmoins il en appelle à la participation des autorités pour mettre fin aux comportements sur les réseaux sociaux qui pourraient conduire à d’importants dégâts.

«Je fais appel aux autorités pour ne pas qu’il y ait un désagrément dans ce pays. Je vous demande pardon agissez pour ne pas qu’il soit trop tard», l’artiste précise qu’il ira jusqu’au bout de cette affaire.