Féminicide : 20 ans de réclusion pour avoir étranglé sa femme devant leurs enfants

La dernière fois qu’Eric Dupont a vu son fils Kylian, celui-ci avait deux ans. Treize ans plus tard, il découvre, par un concours de circonstances, que le nouveau stagiaire de l’association pour laquelle il travaille à Aulnoye-Aymeries (Nord) n’est autre que son fils, rapporte le journal local L’Observateur.

Tout commence le 15 juin, quand Eric Dupont se rend à Synergie, l’association de réinsertion où il est ouvrier polyvalent. Son responsable lui présente alors le nouveau stagiaire, qu’il croise plusieurs fois les jours suivants avant d’entamer une conversation au bout du quatrième jour.

«Je sentais quelque chose», confie Eric Dupont à L’Observateur. Il demande à l’adolescent de 15 ans quel est son nom de famille et le nom de sa mère, «pour être sûr». L’homme comprend alors que Kylian est son fils.

«Je ne l’avais pas reconnu» explique Eric. Et pour cause, Kylian n’avait que deux ans lorsque Eric s’était séparé de la mère de l’adolescent, et il n’avait jamais su où elle avait déménagé.

Pour Kylian, cette rencontre est «incroyable». «Comme quoi le hasard fait bien les choses. Je ne connaissais pas mon père. J’y pensais souvent. Je cherchais après lui. Mais j’avais perdu espoir», raconte-t-il avant de lâcher : «je suis tellement heureux de l’avoir retrouvé».

Après ces retrouvailles inattendues, père et fils veulent apprendre à se connaître et rattraper le temps perdu, rapporte le Figaro

