FC Barcelone : «Nous sommes le Barça, nous visons la...», Ansu Fati après sa victoire

L’équipe est réapparue avec un but contre Levante et voulait remercier le soutien du club, les médecins et les fans après s’être à nouveau senti comme un footballeur.

Ansu Fati est revenu au jeu après dix mois d’absence du terrain et l’équipe de jeunes l’a fait de manière remarquable, marquant le troisième but qui a signé la sentence contre Levante.

À la fin du match, Ansu a parlé de son retour et a confirmé qu’il ne s’attendait pas à avoir un impact aussi important dans ses premières minutes.

«La vérité est que non. Nous jouons à domicile et nous devons toujours gagner, je suis heureux de la victoire. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Je tiens d’abord à remercier les médecins et tous les kinés qui m’ont accompagné tout au long de ce processus et de tous les fans. C’est incroyable», a déclaré Ansu, qui a expliqué ce qu’il pensait lorsqu’il a marqué son but.

«Surtout pour aider l’équipe et ensuite pour toute ma famille aussi, qui souffre depuis tous ces mois. Tous les gens du club, les fans… Je suis très reconnaissant à tout le monde, ils ont été mon grand soutien pendant tous ces mois», a déclaré Ansu , qui espère continuer à jouer un rôle de premier plan dans les prochains matches pour ajouter un rythme compétitif.

«Je suis un de plus, j’essaierai d’en ajouter le plus possible et lorsque l’entraîneur me donnera l’opportunité de jouer, je serai disponible. Travailler pour que lorsque l’équipe a besoin de moi, je puisse aider. Je vais travailler pour quand il m’aidera», a déclaré l’équipe de jeunes, qui a assuré qu’il n’était pas encore prêt à jouer un match complet.

«Cela dépend de comment je vais trouver et les minutes auront, je devrai les gagner. Il faut continuer à travailler car c’est très long et nous venons de commencer. Nous sommes le Barça et nous devons nous battre pour tout» a dit Ansu, qu’il a mentionné à quel point c’est spécial pour lui de porter le numéro «10».

«Pas pour moi. C’est une fierté de pouvoir le porter après Leo, de remercier le club et les capitaines de m’avoir donné l’opportunité de le porter. Ce n’est pas une pression mais je suis reconnaissant de porter ce numéro qui m’a donné beaucoup à ce club», a déclaré Ansu Fati, qui était ambitieux avec les chances de l’équipe cette saison.

«Nous sommes le Barça, nous visons la Liga et la Ligue des champions et toutes les compétitions que nous avons. Toutes les équipes veulent tout gagner, mais nous sommes le Barça et nous devons nous battre et nous battre pour cela», a conclu Ansu, visiblement content de son retour sur les terrains de jeux.