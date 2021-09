FC Barcelone : la réaction de Ronald Koeman après l’humiliation contre Benfica

Le Barça a connu une nouvelle soirée compliquée à Lisbonne face au Benfica pour le compte de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. L’avenir de Ronald Koeman à la tête du Barça s’assombrit encore un peu plus.

L’entraîneur néerlandais et les Blaugrana se sont inclinés pour la seconde fois en autant de rencontres en Ligue des Champions. Après la déroute face au Bayern Munich en ouverture, les Catalans ont été incapables de réagir sur la pelouse de Benfica (3-0).

Surpris dès l’entame de match par l’ouverture du score de Darwin Nunez, profitant des largesses défensives d’Eric Garcia, le Barça n’a jamais su réagir. Luuk De Jong a raté plusieurs occasions en or et les Lisboètes ont enfoncé le clou en seconde période, pour infliger une nouvelle humiliation aux Blaugrana.

Rafa Mir a doublé la mise à la suite d’un cafouillage près de la cage de Marc-André Ter Stegen avant que l’arbitre ne désigne le point de pénalty pour une faute de main de Dest. Darwin Nunez ne s’est pas fait prier pour s’offrir un doublé.

En fin de rencontre, Eric Garcia s’est même fait exclure pour un second carton jaune. Totalement perdus, les hommes de Ronald Koeman n’ont toujours pas inscrit le moindre point dans cette Ligue des Champions et se rapprochent dangereusement de la sortie. Pire, les coéquipiers de Memphis Depay n’ont pas encore cadré le moindre tir en C1. De son côté, l’entraîneur néerlandais est de plus en plus sur la sellette.