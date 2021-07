Fast and Furious : Dwayne Johnson quitte la franchise et attaque Vin Diesel

«Kaamelott : Premier Volet», ouverture de la très (très) attendue trilogie d’Alexandre Astier, a fait son entrée dans les salles obscures en grande pompe, malgré la mise en place mercredi 21 juillet du pass sanitaire dans les lieux culturels.

«Vous êtes 423 922 à avoir vu #KV1 qui est sorti hier», a annoncé sur les réseaux sociaux le réalisateur-auteur-acteur et on en passe du long-métrage Alexandre Astier, ce jeudi 22 juillet.

De quoi se fendre d’un tweet adressé à sa communauté, l’une des plus active de France, avec un petit cadeau à la clé.

Les nouvelles aventures du roi Arthur, attendues depuis plus d’une décennie, et dont la sortie, repoussée à en rendre fous les fans de la série en raison de la pandémie et de la fermeture des cinémas, sont enfin disponibles depuis mercredi 21 juillet.

Les spectateurs s’étaient déjà pressés dans les salles obscures à la veille de sa sortie officielle. 206 000 entrées ont ainsi été vendues pour l’avant-première le 20 juillet.

Malgré la mise en place du pass sanitaire, qui a, selon certains directeurs de cinéma, limité l’affluence, le film s’offre donc un super démarrage.

A titre de comparaison, «Astérix et Obélix : mission Cléopâtre», qui se hisse au deuxième au rang des films français ayant fait le plus d’entrées en un jour en France, avait été vu par un peu plus de 600 000 personnes au lendemain de sa sortie, en 2002, dans des circonstances beaucoup plus favorables, rapporte Cnews