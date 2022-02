Falonne, l’incontournable danseuse de Serge Beynaud, aborde le sujet de sa relation avec Zota

Serges Kassy est en profond désaccord avec Emma Lohoues. Le chanteur de reggae a ouvertement recadré la jeune femme d’affaires à la suite d’une publication sur les réseaux sociaux.

Emma Lohoues est reconnue pour réclamer son indépendance vis-à-vis de l’homme. À la tête de plusieurs entreprises, Emma Lolo affirme clairement que ce qui compte pour une femme, c’est d’abord son indépendance financière.

«Apprenez à vos filles l’indépendance financière pour qu’elle recherche un compagnon et non un employeur. Apprenez à vos garçons l’indépendance domestique pour qu’il recherche une compagne et non une employée de maison», avait publié la «chérie» d’Apoutchou National sur sa page Facebook.

Il y a quelques jours, Emma Lohoues a récidivé. «Ta meuf t’a quitté parce que t’as pas d’argent. Au lieu de chercher un boulot, tu cherches une autre meuf…Mon frère concentre-toi», a déclaré l’ancienne petite amie de feu Arafat DJ sur la toile.

Cette sortie de la fille d’Eugène 1er n’est pas du gout de Serges Kassy. Le reggaeman ivoirien, exilé en France depuis la chute de Laurent Gbagbo en 2011, a apporté la réplique à Emma Lohoues.

«Donc frangine elle l’a épousé pour son argent ? Beeeh si elle est partie rien que pour ça, qu’ elle parte. Il ne la pleurera jamais, au contraire il se rend rend compte que ce n’est ce genre de femme qu’ il lui faut et il cherchera une autre femme qui l’aimera non pour son argent, mais pour ce qu’ il est, c’est-à-dire par amour pour qu’ensemble ils forment un couple et se battent ensemble pour faire vivre et avancer leur couple», a répondu le chanteur.

Emma Lohoues est très souvent critiquée sur la toile pour son incessant appel aux jeunes filles à rechercher la réussite matérielle plutôt que de courir après le mariage.