Fally Ipupa : une nouvelle de l’artiste s’aime la joie dans le cœur des ses fans

Après Dakar où il a assisté à l’inauguration du stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, direction Dubaï pour Fally Ipupa.

L’artiste de la République Démocratique du Congo a été invité par l’Union Africaine (UA), pour aller célébrer l’Afrique à l’Expo Dubaï 2020. Une exposition universelle qui se tient à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, depuis le 1ᵉʳ octobre 2021 et qui devrait se clôturer le 31 mars 2022.

Le prince de la rumba congolaise, Fally Ipupa, est l’un des représentants de l’Afrique à Expo Dubaï 2020. Il a ainsi été invité par l’Union Africaine (UA), pour aller célébrer l’Afrique. Sans donner plus de précision sur le motif de son voyage, l’artiste a partagé l’information via son compte Instagram avec ses fans, depuis l’aéroport Charles de Gaulle de Paris (France).

«Merci à l’Union Africaine de m’avoir invité à faire partie de la célébration de l’Afrique. Je suis un Africain, avec la base MTV à l’Expo de Dubaï, nous montrons la puissance de l’Afrique. Soutenons l’innovation, les cultures, l’incroyable musique de notre cher continent…», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Cette d’exposition universelle, qui se déroule à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, depuis le 1ᵉʳ octobre 2021, devrait se clôturer le 31 mars 2022. Les Émirats arabes unis ont choisi le thème «Connecter les esprits, créer l’avenir», les sous-thèmes étant la durabilité, la mobilité et l’opportunité.

En 2016, Expo 2020 a attribué pas moins de 1 200 contrats portant sur des investissements de près de 510 millions d’euros. Avec cette invitation, Fally Ipupa aura une belle occasion de côtoyer un peu le monde des affaires et sans doute nouer des partenariats. Pourquoi pas, penser à intégrer le monde des affaires et diversifier ses activités.

À rappeler que Fally Ipupa, en compagnie des grandes figures de la musique sénégalaise et ivoirienne, notamment Omar Pène, Ismaël Lô, Baba Maal, Youssou Ndour, Idrissa Traoré, Alpha Blondy et A’Salfo, a partagé un déjeuner avec les Présidents Macky Sall, du Sénégal et Paul Kagamé du Rwanda, mercredi dernier, au palais présidentiel de Dakar, en marge de l’inauguration du stade Me Abdoulaye Wade de Diamniaidio, au Sénégal. Sans nul doute l’invitation du musicien congolais à Expo Dubaï 2020 lui est venue de Macky Sall, qui est le président en exercice de l’Union Africaine (UA).