Fally Ipupa : le chanteur congolais partage une bonne nouvelle

Emma Lohoues a partagé la remarque d’une de ses fans, qui est un véritable coup de gueule contre certains artistes ivoiriens.

«Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi en Afrique, quand tu développes ton business, tes amis ne te soutiennent pas? Les artistes sur qui Emma Lohoues jette des billets de banque à longueur de journée là, pourquoi ils ne vont pas dans son coin. Ils ne font même pas la promotion de son entreprise, ils préfèrent aller ailleurs. Franchement, Africains, arrêtons notre sorcellerie là un peu», dénonce une capture d’écran publiée sur la page Facebook de la belle Emma Lohoues, rapporte Afrique-sur7.

L’actrice affirme avoir décidé de ne plus faire de travaillements ( jeter des billets de banque) sur aucun artiste. «Avec du recul, c’est très vrai cherie, travaillement terminé oh, c’est l’argent de sueur de mon front qu’ils ne soutiennent pas là. Donc abanaaaaaa (c’est fini)», a indiqué l’ex-copine de feu DJ Arafat en légende.

Ce message posté par la femme d’affaires ivoirienne, a suscité de nombreuses réactions dont celles de certains artistes tels que Molaré. «Moi-même, on est venu me faire soin à la maison. On m’a brûlé. Emma Lohoues s’est bien moquée de moi. Tu as raison soeur, on doit te soutenir», a-t-il commenté.

Le groupe «Tout notre talent» ou encore TNT a également laissé un commentaire. «Emma Lohoues, on viendra se faire masser mais on veut être massé par celle qui masse l’âme des gens là hein … Ce qui est dit dans le post de la fille est vrai. On fera notre petite part», ont promis les artistes TNT.

Le chanteur burkinabé Imilo le chanceux a également laissé un commentaire en demandant à un de ses proches de le conduire chez la belle Emma Lolo lors de son prochain séjour à Abidjan.