Euro : réaction de Raphaël Varane après l’élimination de la France

Ce lundi, l’équipe de France a été éliminée de l’Euro dès les 8es de finale par la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b.). Après cet échec des Bleus, le défenseur central tricolore Raphaël Varane (28 ans, 78 sélections et 5 buts) n’a pas mâché ses mots.

«C’est évidemment une énorme déception, je pense qu’on a été à réaction. On a raté notre première période, on a manqué de tout. Et sur la seconde période, on a réussi à bien réagir, mais ensuite on a laissé trop d’espaces, donc ils sont revenus dans le match alors qu’on avait deux buts d’avance. Je pense qu’on a mal géré les temps forts et les temps faibles. Maintenant, à chaud, c’est difficile de tirer des conclusions, la déception l’emporte, c’est difficile d’avoir la lucidité pour analyser, mais on a manqué de tout», a insisté Varane au micro de TF1.