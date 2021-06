Euro – Malaise : Kylian Mbappé peut compter sur le soutien de Raphaël Varane

Alors qu’il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets à l’Euro, Kylian Mbappé peut toutefois compter sur le soutien de Raphaël Varane.

«Est-ce qu’il est agacé de ne pas marquer ? Non du tout. Après, c’est un attaquant. Les attaquants ont besoin de marquer, d’avoir ce petit plus de confiance. Il a été bon depuis le début de compétition. On espère qu’il va marquer, que nos attaquants vont être performants et qu’ils marqueront encore beaucoup de buts pour les matchs qui suivent», lance-t-il au micro de Téléfoot.

Très attendu durant l’Euro, Kylian Mbappé est resté muet lors des trois premiers matches de l’équipe de France à l’inverse de ses compères d’attaque Antoine Griezmann, buteur contre la Hongrie (1-1), ainsi que Karim Benzema, auteur d’un doublé contre le Portugal (2-2)