Euro : l’émouvant message de Cristiano Ronaldo après l’élimination de Portugal

Le Portugal est sorti par la petite porte lors des 8e de finale de l’Euro. Cristiano Ronaldo a posté un message sur ses réseaux sociaux.

Cristiano Ronaldo n’abandonne pas. Le Portugal a perdu son titre de champion d’Europe, mais CR7 promet de revenir encore plus fort.

«Nous n’avons pas réussi le résultat que nous voulions et nous quittons le tournoi prématurément. Mais nous sommes fiers de notre parcours, nous avons tout donné pour conserver notre titre de champion d’Europe et ce groupe a encore prouvé qu’il pouvait donner beaucoup de joie aux Portugais», a estimé l’attaquant de la Juventus Turin sur Instagram.

«Nos supporters ont été infatigables pour nous soutenir du début à la fin. C’est pour eux que nous courons et luttons, pour répondre à leur confiance en nous. Nous n’avons pas pu arriver où nous le voulions tous, mais nous vous remercions sincèrement et profondément. Bravo à la Belgique et bonne chance à toutes les sélections encore en compétition. Quant à nous, nous reviendrons plus forts. Força Portugal !»

Cristiano Ronaldo devrait être de la partie pour sa dernière grande compétition mondiale : la Coupe du Monde au Qatar en 2022.