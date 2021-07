Euro : la réaction de Thomas Meunier après l’élimination de la Belgique

Malgré un score serré, des arrêts déterminants de Gianluigi Donnarumma et une énorme pression sur le but transalpin dans le dernier quart d’heure, la Belgique n’a pas semblé en mesure d’empocher la victoire.

Dans l’envie, l’implication, la justesse technique et le dépassement de soi, la bande à Jan Vertonghen a été dépassé. Un constat d’échec mis en avant par Thomas Meunier, lucide sur la prestation de son équipe.

«L’Italie est une très belle équipe, qui joue très bien au foot. Je ne sais pas si on se sous-estime. On est à 10-14 sur les tentatives. Ça paraît équilibré au niveau des statistiques. Mais sur le terrain, non. On a pris l’eau quand ils étaient en possession. C’était compliqué d’être consistant. C’était notre plus mauvais match de l’Euro. L’Italie était battable mais on a perdu contre plus fort que nous», a analysé le latéral droit du Borussia Dortmund.

